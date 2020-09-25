Министерство здравоохранения Ростовской области потратит на принтеры 100 млн рублей

Министерство здравоохранения Ростовской области ищет подрядчика, который поставит в медучреждения региона принтеры. Соответствующая информация появилась 25 сентября на сайте госзакупок.Согласно техзаданию донской Минздрав заказывает принтеры в количестве 4 431 штука в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении Ростовской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. Максимальная сумма контракта - 9 миллионов 909 тысяч рублей. Источником финансирования выступает областной бюджет на 2020 год.За эти деньги поставщик должен обеспечить принтерами городскую станцию переливания крови, ростовский перинатальный центр, городскую стоматологическую поликлинику, специализированный дом ребенка в Таганроге, ростовский дом ребенка № 4, Сальский санаторий «Степной», онкологический диспансер в Таганроге, детский санаторий «Сосновая дача» в Ростове-на-Дону, патолого-анатомическое бюро, донской госпиталь для ветеранов войн, областной центр охраны здоровья семьи и репродукции в Ростове, ростовский психоневрологический диспансер,Ростовскую областную клиническую больницу, центр по профилактике и борьбе со СПИДом, детский санаторий «Березка», городскую больницу скорой медицинской помощи, а также горбольницы: ЦГБ им. Семашко, №№ 20, 1, 4, 6, 7, 8, 14, 16 и 41.Принтеры должны напечатать более 50 тысяч листов, печать должна быть лазерной черно-белой, способ подключения - USB, операционные системы - Windows, Linux, Mac OS. Принтеры должны иметь подключение к Интернету и дисплей. Гарантия на технику должна составлять не менее 24 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без замены составных частей.Имя победителя, который поставит оргтехнику в медучреждения Ростовской области, станет известно 7 октября.