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На левом берегу в Ростове водитель угодил на иномарке в канал

На левом берегу в Ростове водитель угодил на иномарке в канал
Водитель на люксовом авто влетел в канал на левом берегу в Ростове. ЧП случилось утром 1 марта на улице Левобережной.

По предварительным данным, водитель на «Мерседес S» не справился с управлением и вылетел в канал. Выбраться из воды не удалось, поэтому шоферу пришлось покинуть иномарку и наблюдать, как она уходит на дно.

Чтобы вытащить машину, пришлось на место вызвать спасателей.

Фото и видео с места ЧП попало в соцсети. Подписчики предположили, что водитель спешил за таранью, в то время как другие посчитали, что рыбалка выдалась слишком уж дорогой для владельца люксового авто.

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