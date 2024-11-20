На Кубани осудили уроженца Ростовской области за смертельное избиение приятеля

Фото: Ростов Ру

В Краснодарском крае осудили уроженца Ростовской области за смертельное избиение приятеля. Его обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».Трагедия случилась 31 июля 2024 года в станице Ленинградской. Приятели распивали алкоголь в арендованном доме на улице Заречной. Во время беседы между товарищами возникло недопонимание, которое обернулось конфликтом.Вскоре между мужчинами завязалась драка. Уроженец Ростовской области избил друга, а после несколько раз ударил его по голове деревянным карнизом от занавесок. После чего дончанин ушел из дома.От полученных травм пострадавший скончался в больнице.Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.