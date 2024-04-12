В Ростовской области осудили мужчину, который перерезал другу горло

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В Ростовской области осудили 43-етнего рецидивиста, который перерезал другу горло. Суд признал мужчину виновным в убийстве 30-летнего приятеля.Трагедия произошла в ноябре 2022 года в хуторе Бурхановка Азовского района. Вечером местный житель выпивал с другом дома на улице Октябрьской. В ходе застолья между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в серьезный конфликт. После оскорбления один из них схватил нож и напал на собутыльника. Мужчина ударил друга несколько раз в грудь, а затем и перерезал горло. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.После случившегося злоумышленник запаниковал и сбежал с места преступления. Когда в доме нашли труп, полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, ранее он уже отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что приговором суда ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.