В Ростовской области осудили мужчину, который перерезал другу горло
В Ростовской области осудили 43-етнего рецидивиста, который перерезал другу горло. Суд признал мужчину виновным в убийстве 30-летнего приятеля.
Трагедия произошла в ноябре 2022 года в хуторе Бурхановка Азовского района. Вечером местный житель выпивал с другом дома на улице Октябрьской. В ходе застолья между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в серьезный конфликт. После оскорбления один из них схватил нож и напал на собутыльника. Мужчина ударил друга несколько раз в грудь, а затем и перерезал горло. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
После случившегося злоумышленник запаниковал и сбежал с места преступления. Когда в доме нашли труп, полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, ранее он уже отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что приговором суда ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.