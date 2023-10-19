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В Новошахтинске осудили мужчину, ударившего приятеля ножом

В Новошахтинске осудили мужчину, ударившего приятеля ножом
В городе Новошахтинске Ростовской области осудили мужчину, ударившего друга ножом. Владимира Литвинова обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Владимир вернулся из мест лишения свободы и несколько дней жил дома у приятеля и его возлюбленной. Вечером 16 апреля 2023 года они устроили застолье. Перебрав с алкоголем, домохозяин приревновал избранницу к товарищу. После скандала с ней он вышел на улицу, чтобы успокоиться. Следом за ним направился Литвинов. Между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент Владимир вышел из себя. Он достал нож и воткнул лезвие в шею приятелю.

Мужчина чудом выжил. Его доставили в больницу, где успешно прооперировали. После произошедшего злоумышленника задержали правоохранители. Ранее его судили за похожее преступление.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Ростов.ру
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