В Новошахтинске осудили мужчину, ударившего приятеля ножом

Фото: Ростов.ру

В городе Новошахтинске Ростовской области осудили мужчину, ударившего друга ножом. Владимира Литвинова обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Владимир вернулся из мест лишения свободы и несколько дней жил дома у приятеля и его возлюбленной. Вечером 16 апреля 2023 года они устроили застолье. Перебрав с алкоголем, домохозяин приревновал избранницу к товарищу. После скандала с ней он вышел на улицу, чтобы успокоиться. Следом за ним направился Литвинов. Между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент Владимир вышел из себя. Он достал нож и воткнул лезвие в шею приятелю.Мужчина чудом выжил. Его доставили в больницу, где успешно прооперировали. После произошедшего злоумышленника задержали правоохранители. Ранее его судили за похожее преступление.Суд назначил рецидивисту наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.