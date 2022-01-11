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На Дону за сутки в пожарах погибли двое пенсионеров

На Дону за сутки в пожарах погибли двое пенсионеров
На Дону 12 января в пожарах погибли двое пенсионеров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Первый за день смертельный случай произошел на 4-м Линейном проспекте, 200 в Таганроге около 5:30 – погиб 71-летний мужчина. Второй – примерно в 8:00 на улице Комсомольской, 26 в Гуково. Жертвой возгорания площадью всего 5 квадратных метров стала 84-летняя женщина.

В обоих случаях пожилые люди получили смертельные ожоги из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото: pixabay.com
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