На Дону водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком

В ночь на 4 января в Морозовском районе Ростовской области произошла авария с погибшим. ДТП случилось около полуночи на 232-м километре автодороги Волгоград - Каменск.По предварительной информации, 29-летний водитель «ВАЗ-2112» набрал высокую скорость, из-за чего не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где врезался в проезжающий «Ивеко». От удара легковушку буквально вмяло в переднюю часть грузовика.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель отечественного авто получил травмы несовместимые с жизнью. Парень погиб на месте случившегося.