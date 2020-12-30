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На Дону водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком

На Дону водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком
В ночь на 4 января в Морозовском районе Ростовской области произошла авария с погибшим. ДТП случилось около полуночи на 232-м километре автодороги Волгоград - Каменск.

По предварительной информации, 29-летний водитель «ВАЗ-2112» набрал высокую скорость, из-за чего не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где врезался в проезжающий «Ивеко». От удара легковушку буквально вмяло в переднюю часть грузовика.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель отечественного авто получил травмы несовместимые с жизнью. Парень погиб на месте случившегося.

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