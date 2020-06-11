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На Дону водитель «Хендай» во время ливня врезался в ВАЗ и сгорел в собственном авто

На Дону водитель «Хендай» во время ливня врезался в ВАЗ и сгорел в собственном авто
В Ростовской области «Хендай Акцент» врезался в «ВАЗ-2110» и загорелся. Авария случилась вечером 14 июня на автодороге Семикаракорск - Волгодонск - Красноармейский.

По предварительной информации, 31-летний водитель иномарки во время сильного ливня выехал на встречную полосу и врезался в «десятку», за рулем которой был 36-летний мужчина. После удара «Хендай» загорелся. Машина сгорела дотла. Автомобилиста чудом удалось достать из иномарки. Его передали сотрудникам скорой помощи.

- В результате аварии водитель «Хендай» умер по пути в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Владелец ВАЗа и его 24-летняя жена пострадали и были госпитализированы.

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