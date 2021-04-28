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На Дону в строительном вагончике заживо сгорел 53-летний мужчина

На Дону в строительном вагончике заживо сгорел 53-летний мужчина

В Красносулинском районе Ростовской области при пожаре в строительном вагончике погиб рабочий. Трагедия произошла 29 апреля около 03:30.

В ту ночь жители хутора Божковка, как обычно, спали. Вдруг в открытые окна стал проникать запах дыма. Горел строительный вагончик, в котором ночевали рабочие. Обеспокоенные люди сразу же вызвали пожарных.

К этому времени пламя охватило уже 18 квадратных метров. Приехавшие спасатели боролись с огнем около 20 минут.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, после того как огонь ликвидировали, спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины. Предварительной причиной трагического пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

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