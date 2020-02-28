На Дону в столкновении грузовика и легковушки пострадал 28-летний парень



Молодой человек получил травмы в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла 1 марта в станице Лозновской Цимлянского района.



По улице Центральной около 16:30 ехал 28-летний парень на «ВАЗ-2115». По предварительной информации, он был пьян. Мужчина выехал на встречную полосу там, где это разрешается, затем, возвращаясь на свою сторону, не выдержал боковую дистанцию между встречным грузовиком. Пытаясь избежать аварии, 48-летний водитель «ГАЗ-3753С» выскочил на левую полосу.



- В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Он был доставлен в больницу.

