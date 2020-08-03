На Дону в результате столкновения двух легковушек погибла 39-летняя женщина

В Аксайском районе донского региона произошло ДТП с участием двух отечественных легковушек. Авария случилась 4 августа на 1 031-м километре трассы М-4 «Дон», возле Новочеркасска.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Лада Калина» под управлением 30-летней женщины ехала со стороны Новошахтинска в донскую столицу. По предварительным данным, она сильно разогналась и не справилась с управлением. В результате автоледи допустила столкновение с автомобилем такой же модели, за рулем которой был 34-летний шофер.