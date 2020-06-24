Три человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек

В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали три человека. Авария случилась на дороге Шахты – Белая Калитва 25 июня.По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулём «Хендай Акцент» не выбрала безопасную скорость движения. В какой-то момент она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Калиной». Отечественной легковушкой управлял 23-летний водитель.По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.