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Три человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек

Три человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек
В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали три человека. Авария случилась на дороге Шахты – Белая Калитва 25 июня.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулём «Хендай Акцент» не выбрала безопасную скорость движения. В какой-то момент она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Калиной». Отечественной легковушкой управлял 23-летний водитель.
- В результате ДТП пострадали оба водителя и 21-летняя пассажирка «Лады», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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