На Дону в аварии с грузовиком пострадали три человека

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

На трассе в Ростовской области три человека пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля. Авария случилась утром 1 февраля на 206-м километре автодороги Котельниково – Песчанокопское.26-летний парень за рулем «Тойоты Марк 2» не смог удержать безопасной боковой дистанции со встречным грузовиком. В результате он врезался в «УАЗ-330365», за рулем которого был 52-летний мужчина.В региональном отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что в столкновении травмы получили 19-летний пассажир и водитель иномарки. Пострадал в аварии и водитель большегруза.