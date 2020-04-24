На Дону пассажир иномарки погиб в аварии с грузовиком

На Дону 32-летний пассажир иномарки погиб в дорожно-транспортном происшествии с грузовым автомобилем. Водителя машины с травмами доставили в медучреждение. Авария произошла 26 апреля в 1:30 ночи на 1 036-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.По предварительным данным, 34-летний водитель авто «Фольксваген Тайпер» нарушил дистанцию и столкнулся с попутным грузовиков «Вольво», за рулем которого был 54-летний мужчина.– В результате ДТП пассажир иномарки погиб, водитель госпитализирован, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.