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На Дону пассажир иномарки погиб в аварии с грузовиком

На Дону пассажир иномарки погиб в аварии с грузовиком
На Дону 32-летний пассажир иномарки погиб в дорожно-транспортном происшествии с грузовым автомобилем. Водителя машины с травмами доставили в медучреждение. Авария произошла 26 апреля в 1:30 ночи на 1 036-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.

По предварительным данным, 34-летний водитель авто «Фольксваген Тайпер» нарушил дистанцию и столкнулся с попутным грузовиков «Вольво», за рулем которого был 54-летний мужчина.

– В результате ДТП пассажир иномарки погиб, водитель госпитализирован, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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