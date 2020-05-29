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На Дону спасли мужчину и женщину, перевернувшихся на лодке

На Дону спасли мужчину и женщину, перевернувшихся на лодке
В Ростовской области спасатели вытащили из воды рыбаков, перевернувшихся на лодке.

ЧП произошло в Багаевском районе на реке Дон. 1 июня мужчина и женщина отправились на рыбалку на моторной лодке. Внезапно поднялся сильный ветер, и пошёл дождь. Ураган перевернул плавсредство, и рыбаки оказались в воде.
- Сообщение спасателям о ЧП передал капитан проходившего мимо теплохода, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Инспекторы патрульной службы ГИМС совместно со спасателями незамедлительно отправились к месту происшествия и вытащили потерпевших бедствие из воды.

Мужчина и женщина были в спасательных жилетах, а вода в реке уже не критически низких температур. Это спасло пострадавших. Рыбаков доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

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