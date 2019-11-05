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На Дону школьница забеременела от 21-летнего парня

На Дону школьница забеременела от 21-летнего парня
В Усть-Донецком районе несовершеннолетняя забеременела от 21-летнего парня. За связь с девочкой на молодого человека завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, молодой человек познакомился со школьницей в начале 2019 года. В скором времени между ними пробежала искра. Влюбленные начали встречаться. Через время между парой произошел и сексуальный контакт. Возможно, отношения спокойно и дальше бы продолжались, если бы не одно «но». В июле девочка узнала, что находится в положении. Радостную новость несовершеннолетняя рассказала ухажеру и родителям.

После случившегося на парня завели уголовное дело. За связь со школьницей подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

1 ноября уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Усть-Донецкий районный суд Ростовской области. Суд может прекратить уголовное преследование, если будет установлено, что подозреваемый и совершенное им преступление перестали быть опасными в связи с вступлением в брак с потерпевшей.

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