На Дону разыскивают нуждающегося в медпомощи подростка



В Ростовской области без вести пропал 16-летний парень. Евгения Ключникова разыскивают с 24 ноября. Мальчик ушёл из дома в хуторе Павлов Морозовского района и не вернулся обратно. Уже около двух суток о нём нет никаких вестей. Отмечается, что он мог отправиться в Волгодонск.



Молодой человек нуждается в медицинской помощи, и родные Евгения просят всех неравнодушных принять участие в поисках.



Приметы Ключникова: рост — 145-150 сантиметров, телосложение худощавое, у него светло-русые волосы и серо-зелёные глаза. Подросток был одет в коричнево-зелёную майку, синее трико, чёрную болонеьвую куртку, на ногах — чёрные утеплённые калоши, одна из которых порвана.



Любую информацию о местонахождении Евгения Ключникова просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.