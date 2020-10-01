На Дону разыскивают мужчину, открывшего огонь по полицейским во время задержания

В Ростовской области в розыск объявили 36-летнего мужчину, который подозревается в причинении насилия в отношении сотрудника полиции. Происшествие случилось 3 октября в Миллерово.Во время задержания двое мужчин, подозреваемых в краже, открыли огонь по правоохранителям. Обезвредив полицейских, негодяи сбежали. В итоге один оказался в больнице, а другому оказали помощь и отправили домой. Личность одного из подозреваемых удалось установить.Это 36-летний уроженец Волгоградской области Артур Азаров. Он объявлен в федеральный розыск за совершение кражи, а также за причинение насилия в отношении правоохранителей.Если у вас есть информация о местонахождении подозреваемого, просьба позвонить в полицию по номеру: 102. При этом стоит быть предельно внимательным, ведь он может быть вооружен и оказать при задержании сопротивление.