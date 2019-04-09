Двое полицейских из Ростова объявлены в федеральный розыск



Следственные органы объявили в розыск двоих полицейских, подозреваемых в превышении должностных полномочий.



Разыскиваются сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Октябрьского района Ростова. В июне 2018-го и марте 2019 года во время задержания они избили двух человек, совершивших административное правонарушение. Уголовные дела были возбуждены в отношении трёх сотрудников ОП № 5, двое из которых подались в бега.

- В ходе расследования уголовного дела двое сотрудников полиции скрылись от органов следствия, - рассказали в Следственном управлении СКР по Ростовской области. - Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в федеральный розыск.