На Дону разыскивают мужчину из Тульской области

Пропавшего в Тульской области мужчину разыскивают в донском регионе. Николай Рыбалкин пропал в Заокском районе. О нём нет вестей с 24 апреля. Ориентировка на его розыск появилась 6 мая.В последний раз Николая видели на трассе М-2 Тульской области. Сообщается, что он может находиться в любом регионе, в том числе, в Ростовской области. Мужчине требуется медицинская помощь.Его рост — около 180 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы чёрные, вьющиеся, глаза серые. Никто не знает, во что он был одет. Предположительно, при себе имеет чёрную дорожную сумку.Любые данные о местонахождении пропавшего просят сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. К поискам просят подключиться добровольцев.