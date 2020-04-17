На Дону разыскивают пропавшего мужчину из Московской области

Пропавшего в Московской области 47-летнего мужчину разыскивают на Дону. Владимира Девяшина ищут примерно полтора месяца. Ориентировка появилась 20 апреля.Мужчина 3 марта ушёл из дома в деревне Подолино Солнечногорского городского округа. С тех пор он ни с кем не выходит на связь. Сообщается, что Владимир может находиться в любом регионе России.Рост пропавшего — около 170 сантиметров, телосложение нормальное. У него светло-русые волосы, есть залысины. Особая примета — глаза разного цвета.Никто не знает, во что он был одет. При себе у Владимира есть чёрный рюкзак с красным значком в виде флага Швейцарии.Всех, кто знает, где может находиться пропавший, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.