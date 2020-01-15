Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске пенсионер пострадал при пожаре

В Волгодонске пенсионер пострадал при пожаре
В результате пожара в Волгодонске пострадал пожилой мужчина. Происшествие случилось 16 января в доме № 50 на улице Карла Маркса. Сообщение о ЧП поступило около 21 часа.

По данным DonDay Волгодонск, в одной из квартир загорелась кровать. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Спасатели быстро потушили огонь и передали хозяина жилища сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации, он надышался продуктами горения.

Из комнаты не могли выбраться кошка с собакой, пожарные смогли их достать и выпустить на улицу. Причина происшествия устанавливается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.