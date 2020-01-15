В Волгодонске пенсионер пострадал при пожаре



В результате пожара в Волгодонске пострадал пожилой мужчина. Происшествие случилось 16 января в доме № 50 на улице Карла Маркса. Сообщение о ЧП поступило около 21 часа.



По данным DonDay Волгодонск, в одной из квартир загорелась кровать. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Спасатели быстро потушили огонь и передали хозяина жилища сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации, он надышался продуктами горения.



Из комнаты не могли выбраться кошка с собакой, пожарные смогли их достать и выпустить на улицу. Причина происшествия устанавливается.