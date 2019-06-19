На Дону при ДТП скончался мотоциклист



В Ростовской области на трассе Каменоломни - Новочеркасск произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мотоциклиста. 21-летний парень скончался в машине "скорой" помощи по дороге в больницу. Авария случилась 21 июня примерно в 16:30.



По предварительным данным, мужчина за рулем «Фольксваген Бора» ехал со стороны Казачьих Лагерей. Выезжая на трассу, он не уступил дорогу мотоциклисту. Легковушка уже успела закончить поворот и оказалась прямо напротив двухколесного транспорта. В результате мотоцикл врезался в иномарку "лоб в лоб".







От удара водитель вместе с пассажиром вылетели из седла. При этом во время аварии с мотоциклиста слетел шлем, он пролетел более 10 метров и ударился о машину, стоявшую на дороге дальше от места ДТП. Его 20-летний пассажир видимо родился в рубашке, ведь, пролетев 40 метров, он не встретил препятствий и приземлился на асфальт.



От сильнейшего столкновения мотоцикл превратился в груду металла. Серьезно досталось и иномарки - у авто повредилась передняя часть.



Очевидцы страшной аварии сразу вызвали на место экстренные службы. Прибывшие врачи, погрузили водителя мотоцикла в машину и поехали в больницу, однако парень скончался по дороге. Его пассажира все же успели доставит в реанимацию. С многочисленными травмами он находится под наблюдением медиков.



