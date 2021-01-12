На Дону полицейский, устроивший смертельное ДТП, оставил маленьких детей без отца
Полицейский, устроивший смертельное ДТП под Ростовом, оставил двух маленьких детей без отца. 36-летний водитель такси Карен Петоян скончался от полученных травм на месте происшествия.
Как сообщил DonDay.ru, погибший - уроженец Челябинской области. Он приехал в донской регион, нашел работу и женился. Чтобы обеспечить семью (супругу и детей - 12-летнюю девочку и трехлетнего мальчика), мужчина много трудился.
В тот злополучный вечер Карен вышел на работу. Навстречу таксисту выехал автомобиль «Хонда». От сильного удара двигатель «Шкоды» (такси) практически вмялся в салон, а водитель получил смертельные травмы.
После ДТП на 22-летнего полицейского завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.