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На Дону полицейский, устроивший смертельное ДТП, оставил маленьких детей без отца

На Дону полицейский, устроивший смертельное ДТП, оставил маленьких детей без отца
Полицейский, устроивший смертельное ДТП под Ростовом, оставил двух маленьких детей без отца. 36-летний водитель такси Карен Петоян скончался от полученных травм на месте происшествия.

Как сообщил DonDay.ru, погибший - уроженец Челябинской области. Он приехал в донской регион, нашел работу и женился. Чтобы обеспечить семью (супругу и детей - 12-летнюю девочку и трехлетнего мальчика), мужчина много трудился.

В тот злополучный вечер Карен вышел на работу. Навстречу таксисту выехал автомобиль «Хонда». От сильного удара двигатель «Шкоды» (такси) практически вмялся в салон, а водитель получил смертельные травмы.

После ДТП на 22-летнего полицейского завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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