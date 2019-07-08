В Ростовской области под суд пойдёт полицейский, устроивший «пьяное» ДТП с погибшим



Перед судом в Ростовской области предстанет экс-полицейский, обвиняемый в гибели пешехода. Ему грозит срок по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Мужчина являлся сотрудником районной полиции. По версии следствия, 22 февраля 2019 года он, будучи пьяным, сел за руль «Ауди 80». На трассе село Маньково — Калитвенское он не справился с управлением и вылетел на обочину. В это время там шёл пожилой мужчина. Водитель сбил его и скрылся с места происшествия. От полученных травм 65-летний пенсионер скончался на месте ДТП.



- Прокуратурой Чертковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится на сайте прокуратуры Ростовской области.



Фигурант отказывается признавать свою вину. Если её всё-таки докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы.