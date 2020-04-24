На Дону подросток с приятелем ограбили пожилого мужчину в собственном доме
В Ростовской области подросток со взрослым приятелем ограбили пенсионера в собственном доме. Об этом 27 апреля рассказали в донском следственном управлении.
По версии следствия, злоумышленники ночью пробрались в частный дом пожилого жителя поселка Тарасовский. 16-летний парень нашёл в одной из комнат бутылку коньяка. Забрав алкоголь, он вышел из дома, а его 28-летнего подельника 77-летний хозяин дома застал на месте преступления. Молодой человек схватил кирпич и несколько раз ударил им пенсионера по голове, после чего сбежал.
Однако налётчиков вскоре задержали. Оба оказались жителями того же посёлка.
- В отношении 16-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. – В отношении 28-летнего задержанного дело возбуждено по статье «Разбой».
Несовершеннолетний помещён под домашний арест, его старший приятель заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.