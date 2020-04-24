На Дону подросток с приятелем ограбили пожилого мужчину в собственном доме

В Ростовской области подросток со взрослым приятелем ограбили пенсионера в собственном доме. Об этом 27 апреля рассказали в донском следственном управлении.По версии следствия, злоумышленники ночью пробрались в частный дом пожилого жителя поселка Тарасовский. 16-летний парень нашёл в одной из комнат бутылку коньяка. Забрав алкоголь, он вышел из дома, а его 28-летнего подельника 77-летний хозяин дома застал на месте преступления. Молодой человек схватил кирпич и несколько раз ударил им пенсионера по голове, после чего сбежал.Однако налётчиков вскоре задержали. Оба оказались жителями того же посёлка.Несовершеннолетний помещён под домашний арест, его старший приятель заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.