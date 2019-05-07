На Дону оштрафовали магазин, установивший минимальный лимит покупки



В Новочеркасске один из супермаркетов установил минимальный лимит покупки в размере 300 рублей. На кассе сотрудники магазина повесили соответствующее объявление. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



В ходе проверки выяснилось, что магазин «Светофор» навязывал покупателям определенную сумму покупки. Так, в магазине появилось объявление, согласно которому рекомендуется приобрести товар как минимум на 300 рублей.



При этом, как выяснили специалисты, на полках торговой точки были продукты, стоимость которых намного ниже указанного лимита.



- Таким образом, обуславливается продажа одних товаров обязательным приобретением других. Записи, подтверждающие это, имеются в книге отзывов и предложений магазина, - сообщили в ведомстве.



За нарушения правил продажи супермаркет оштрафовали на 20 тысяч рублей.