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На Дону оштрафовали магазин, установивший минимальный лимит покупки

На Дону оштрафовали магазин, установивший минимальный лимит покупки
В Новочеркасске один из супермаркетов установил минимальный лимит покупки в размере 300 рублей. На кассе сотрудники магазина повесили соответствующее объявление. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ходе проверки выяснилось, что магазин «Светофор» навязывал покупателям определенную сумму покупки. Так, в магазине появилось объявление, согласно которому рекомендуется приобрести товар как минимум на 300 рублей.

При этом, как выяснили специалисты, на полках торговой точки были продукты, стоимость которых намного ниже указанного лимита.

- Таким образом, обуславливается продажа одних товаров обязательным приобретением других. Записи, подтверждающие это, имеются в книге отзывов и предложений магазина, - сообщили в ведомстве.

За нарушения правил продажи супермаркет оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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