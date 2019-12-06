35 тысяч человек в Ростовской области остались без воды



В Гукове 35 тысяч человек остались без воды. Происшествие случилось около 20 часов 9 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



Из-за повреждения трубы без холодного водоснабжения остались три поселка в городе Гукове. Предварительно, без воды оказались 35 тысяч человек, среди которых почти 12 тысяч - дети.



Спустя два часа поломка была устранена, однако воду пустили еще не во все дома. Многие гуковчане делятся эмоциями о коммунальном коллапсе в социальных сетях и делают перекличку, кто из горожан уже получил воду, а кто еще в ожидании.



В МЧС поспешили успокоить - идет наполнение системы.