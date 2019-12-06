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35 тысяч человек в Ростовской области остались без воды

35 тысяч человек в Ростовской области остались без воды
В Гукове 35 тысяч человек остались без воды. Происшествие случилось около 20 часов 9 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за повреждения трубы без холодного водоснабжения остались три поселка в городе Гукове. Предварительно, без воды оказались 35 тысяч человек, среди которых почти 12 тысяч - дети.

Спустя два часа поломка была устранена, однако воду пустили еще не во все дома. Многие гуковчане делятся эмоциями о коммунальном коллапсе в социальных сетях и делают перекличку, кто из горожан уже получил воду, а кто еще в ожидании.

В МЧС поспешили успокоить - идет наполнение системы.

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