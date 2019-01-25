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Ликвидирована авария, оставившая без воды посёлок в Ростовской области

Ликвидирована авария, оставившая без воды посёлок в Ростовской области
Фото: Kubantv.ru

В Обливском районе ликвидировали аварию на водоводе, из-за которой без воды остались более трёх тысяч человек.
Аварийные работы длились в течение полутора суток.
- 26 января в 17:40 водоснабжение в станице Обливской возобновлено, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, - аварийно-восстановительные работы в Обливском районе завершены.

Напомним, порыв водовода произошел около десяти часов утра 25 января в восточной части станицы Обливской на улице Кузнецова. В результате в течение полутора суток была прекращена подача воды в сотни домов.

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