В Ростовской области молодую женщину нашли повешенной
Молодую женщину нашли повешенной в собственном доме в Ростовской области. Трагический случай произошёл в Весёловском районе.
Тело 29-летней местной жительницы обнаружили 14 мая. По предварительным данным, следов насильственной смерти на трупе не обнаружено, сообщает DonDay.ru.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место трагедии. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.
Точная причина смерти станет известна после экспертизы. По факту смерти девушки начата проверка.