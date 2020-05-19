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В Ростовской области молодую женщину нашли повешенной

В Ростовской области молодую женщину нашли повешенной
Молодую женщину нашли повешенной в собственном доме в Ростовской области. Трагический случай произошёл в Весёловском районе.

Тело 29-летней местной жительницы обнаружили 14 мая. По предварительным данным, следов насильственной смерти на трупе не обнаружено, сообщает DonDay.ru.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место трагедии. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

Точная причина смерти станет известна после экспертизы. По факту смерти девушки начата проверка.

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