Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону мужчину, решившего помочь другому водителю на дороге, сбила легковушка

На Дону мужчину, решившего помочь другому водителю на дороге, сбила легковушка

В Ростовской области мужчину, который решил помочь другому водителю в ДТП, сбила «Лада приора». Смертельная авария случилась вечером 11 марта на трассе Ростов-Волгодонск, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель «Мерседеса» в пути столкнулся с погрузчиком, за рулем которого был 39-летний мужчина. От удара спецмашина опрокинулась. Когда шофер вышел из большегруза и направился в сторону перевернутой машины, его сбила другая легковушка. Скорее всего, на одежде мужчины не было светоотражающих элементов. Именно поэтому водитель «Лады приоры» не смог разглядеть его в темноте.

Водитель большегруза скончался на месте. Мужчину, который вел отечественное авто, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.