На Дону мужчину, решившего помочь другому водителю на дороге, сбила легковушка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области мужчину, который решил помочь другому водителю в ДТП, сбила «Лада приора». Смертельная авария случилась вечером 11 марта на трассе Ростов-Волгодонск, сообщили в региональном УГИБДД.Водитель «Мерседеса» в пути столкнулся с погрузчиком, за рулем которого был 39-летний мужчина. От удара спецмашина опрокинулась. Когда шофер вышел из большегруза и направился в сторону перевернутой машины, его сбила другая легковушка. Скорее всего, на одежде мужчины не было светоотражающих элементов. Именно поэтому водитель «Лады приоры» не смог разглядеть его в темноте.Водитель большегруза скончался на месте. Мужчину, который вел отечественное авто, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.