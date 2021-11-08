На Дону мужчина получил 10 лет «строгача» за покушение на убийство двух приятелей

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В Белокалитвинском районе 32-летний мужчина порезал ножом двух своих знакомых. Об этом 11 ноября сообщили СУ СКР по Ростовской области.Происшествие случилось 27 февраля 2021 года. В тот вечер обвиняемый отдыхал у себя дома в Белокалитвинском районе в компании двоих мужчин, 33 и 35 лет. Во время распития спиртных напитков разговор в компании сначала перешел на повышенные тона. В ходе разгорающейся ссоры в руках у хозяина дома блеснул нож, из-за чего он смог осилить сразу двоих. К счастью, рядом с домом оказался прохожий. Он услышал крики и сразу же забежал во двор, где происходила поножовщина. Ставший свидетелем мужчина остановил драку, выбив оружие из рук нападавшего. Он же и вызвал скорую помощь и полицию. Пьяного владельца дома задержали, а пострадавших доставили в больницу. Они оказались удачливыми - им удалось выжить.Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, 32-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство двух лиц. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Кроме того, после отбывания наказания ему будет ограничена свобода на один год. Приговор не вступил в законную силу.