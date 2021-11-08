Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону мужчина получил 10 лет «строгача» за покушение на убийство двух приятелей

На Дону мужчина получил 10 лет «строгача» за покушение на убийство двух приятелей

В Белокалитвинском районе 32-летний мужчина порезал ножом двух своих знакомых. Об этом 11 ноября сообщили СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 27 февраля 2021 года. В тот вечер обвиняемый отдыхал у себя дома в Белокалитвинском районе в компании двоих мужчин, 33 и 35 лет. Во время распития спиртных напитков разговор в компании сначала перешел на повышенные тона. В ходе разгорающейся ссоры в руках у хозяина дома блеснул нож, из-за чего он смог осилить сразу двоих. К счастью, рядом с домом оказался прохожий. Он услышал крики и сразу же забежал во двор, где происходила поножовщина. Ставший свидетелем мужчина остановил драку, выбив оружие из рук нападавшего. Он же и вызвал скорую помощь и полицию. Пьяного владельца дома задержали, а пострадавших доставили в больницу. Они оказались удачливыми - им удалось выжить.

Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, 32-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство двух лиц. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Кроме того, после отбывания наказания ему будет ограничена свобода на один год. Приговор не вступил в законную силу.
Фото: liter.kz
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.