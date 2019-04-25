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На Дону молодой человек погиб в ДТП с участием иномарки

На Дону молодой человек погиб в ДТП с участием иномарки
В Ростовской области в ДТП погиб 19-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 27 апреля в микрорайоне Лиховском.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 25-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и врезался в памятник. От силы удара машина отлетела на несколько метров и перевернулась.

- В результате аварии погиб 19-летний парень-пассажир иномарки, - добавили в ведомстве. - Также пострадала 19-летняя пассажирка. Она находится в больнице.

Погибшим оказался местный житель Александр С. Он принимал активное участие в культурной жизни родного города, был творческим и доброжелательным человеком. До своего 20-летия он не дожил неделю.

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