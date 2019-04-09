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В Ростове рядом с ТЦ «Талер» парень убил 25-летнего ростовчанина

В Ростове рядом с ТЦ «Талер» парень убил 25-летнего ростовчанина
В Советском районе Ростова рядом с торговым центром «Талер» на улице Зорге произошло убийство. В ночь с 6 на 7 апреля 21-летний молодой человек ударом ножа расправился с местным жителем.

По предварительным данным, между двумя незнакомыми молодыми людьми произошёл конфликт. Словестная перепалка переросла в потасовку. В какой-то момент 21-летний парень достал нож и ударил им оппонента. Удар пришёлся в область сердца. От ранения 25-летний ростовчанин скончался на месте происшествия.

После расправы над неприятелем, молодой человек отправился домой, где его задержали на следующее утро по подозрению в убийстве.
- Подозреваемым оказался 21-летний уроженец Луганской народной республики, - рассказал помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что не собирался убивать ростовчанина, а нож применил в целях самообороны.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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