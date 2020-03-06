В Ростовской области парень на улице зарезал ножом своего знакомого



На фото слева направо: убитый Дмитрий и подозреваемый Виктор З.



Молодой житель Ростовской области расправился со своим 38-летним знакомым. Преступление произошло 8 марта в Новошахтинске.



По предварительным данным, утром на улице Восточной между 21-летним местным жителем и его приятелем произошла ссора. Конфликт перерос в потасовку. Во время спора молодой человек достал нож и несколько раз ударил им противника в шею, пишет DonDay.ru.



Пострадавший упал на землю и почти сразу же скончался. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, мужчина уже был мёртв. Медики ничем не смогли ему помочь.



Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.