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В Ростовской области парень на улице зарезал ножом своего знакомого

В Ростовской области парень на улице зарезал ножом своего знакомого
На фото слева направо: убитый Дмитрий и подозреваемый Виктор З.

Молодой житель Ростовской области расправился со своим 38-летним знакомым. Преступление произошло 8 марта в Новошахтинске.

По предварительным данным, утром на улице Восточной между 21-летним местным жителем и его приятелем произошла ссора. Конфликт перерос в потасовку. Во время спора молодой человек достал нож и несколько раз ударил им противника в шею, пишет DonDay.ru.

Пострадавший упал на землю и почти сразу же скончался. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, мужчина уже был мёртв. Медики ничем не смогли ему помочь.

Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

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