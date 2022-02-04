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На Дону лихач застрял на бездорожье: видео

На Дону лихач застрял на бездорожье: видео

В селе Кагальник Азовского района любитель полихачить застрял на бездорожье. Мужчина решил устроить тест-драйв своему автомобилю, но переоценил возможности и увяз в грязи. Инцидент произошел утром 6 февраля.

Местные жители, пришедшие на помощь «отчаянному гонщику», поделились видео в соцсетях. На кадрах видно, как горе-водитель карабкается на крышу автомобиля, пытаясь выбраться на сушу. Сама же машина увязла где-то посередине лужи. Вытащили ли транспортное средство из воды, пока не известно.



Пострадавших в результате случившегося нет, однако автомобилю теперь необходим тщательный осмотр. Вода могла попасть в двигатель или другие «жизненно важные органы» транспортного средства.
Скрин/Видео: Ростов Главный
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