На Дону лихач застрял на бездорожье: видео

Скрин/Видео: Ростов Главный

В селе Кагальник Азовского района любитель полихачить застрял на бездорожье. Мужчина решил устроить тест-драйв своему автомобилю, но переоценил возможности и увяз в грязи. Инцидент произошел утром 6 февраля.Местные жители, пришедшие на помощь «отчаянному гонщику», поделились видео в соцсетях. На кадрах видно, как горе-водитель карабкается на крышу автомобиля, пытаясь выбраться на сушу. Сама же машина увязла где-то посередине лужи. Вытащили ли транспортное средство из воды, пока не известно.Пострадавших в результате случившегося нет, однако автомобилю теперь необходим тщательный осмотр. Вода могла попасть в двигатель или другие «жизненно важные органы» транспортного средства.