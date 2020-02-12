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В Таганроге полицейский «бобик» по колёса увяз в грязи: видео

В Таганроге полицейский «бобик» по колёса увяз в грязи: видео
В Таганроге полицейские застряли в грязи. Автомобиль правоохранителей увяз в глубокой луже на улице Адмирала Крюйса. Происшествие случилось около 16 часов 13 февраля.

После обильного снегопада на дорогах города - слякоть, а грунтовые дороги оказались размыты. В одну из таких ловушек и угодил полицейский «бобик». Правоохранители пытались вытащить авто, но оно только глубже погружалось в лужу, пока колёса полностью не исчезли под слоем почвы.

Вскоре на помощь сотрудникам ППС приехали коллеги, которые с помощью троса достали увязшую машину.

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