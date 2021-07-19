В Ростове задержали полицейского, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом стало известно 21 июля.По предварительным данным, сотрудник уголовного розыска в Адыге-Хабльском прибыл в Ростов по работе. Он занимался делом о мошенничестве. Когда злоумышленник был найден, полицейский встретился с матерью подозреваемого и попросил у неё 1,6 миллиона рублей, чтобы закрыть дело. Женщина решила не участвовать в преступлении и обратилась к правоохранителям.Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, подозреваемый в получении крупной взятки находится под стражей.Полицейского будут судить по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Если вину подозреваемого получится доказать в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.