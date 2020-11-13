На Дону иномарка перевернулась из-за сильного снегопада

В Ростовской области легковушка перевернулась с дороги на обочину из-за сильного снегопада. ДТП случилось ночью 16 ноября между Каменском-Шахтинским и Донецком.Как сообщают очевидцы, водитель на иномарке ехал возле хутора Поповка. Проезжая часть стала скользкой из-за обильных осадков, из-за чего автомобилист не справился с управлением. Машину опрокинуло с дороги и перевернуло.В отделе пропаганды УГИБДД пока не прокомментировали случившееся. По словам пользователей, опубликовавших фотографию в соцсетях, сам автомобилист не пострадал в результате аварии.