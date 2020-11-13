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На Дону иномарка перевернулась из-за сильного снегопада

На Дону иномарка перевернулась из-за сильного снегопада
В Ростовской области легковушка перевернулась с дороги на обочину из-за сильного снегопада. ДТП случилось ночью 16 ноября между Каменском-Шахтинским и Донецком.

Как сообщают очевидцы, водитель на иномарке ехал возле хутора Поповка. Проезжая часть стала скользкой из-за обильных осадков, из-за чего автомобилист не справился с управлением. Машину опрокинуло с дороги и перевернуло.

В отделе пропаганды УГИБДД пока не прокомментировали случившееся. По словам пользователей, опубликовавших фотографию в соцсетях, сам автомобилист не пострадал в результате аварии.

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