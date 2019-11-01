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На Дону 25-летний молодой человек подозревается в изнасиловании школьницы

На Дону 25-летний молодой человек подозревается в изнасиловании школьницы
Фото: www.thescottishsun.co.uk
В Батайске по подозрению в изнасиловании ребёнка задержали 25-летнего молодого человека. Об этом стало известно 5 ноября.

По предварительным данным, в течение октября задержанный неоднократно совершал сексуальное насилие над 10-летней девочкой, сообщает «Батайское время».

В настоящее время молодой человек находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы до 20 лет.

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