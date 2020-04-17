На Дону 17-летний мотоциклист и его 11-летняя пассажирка пострадали после столкновения с иномаркой

В Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Авария случилась в поселке Жирнов на улице Павлика Морозова 18 апреля около 21 часа.По предварительным данным, 26-летняя девушка управляла машиной «Форд Мондео». На нерегулируемом перекрестке автоледи не пропустила мотоцикл «Сириус». В результате произошло столкновение.– В ДТП пострадали 17-летний водитель и 11-летняя пассажирка. С травмами их доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.На место происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они установили, что водитель мотоцикла не имеет прав. Кроме того, в момент аварии у мотоцикла были технические неисправности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.