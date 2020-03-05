В Ростове мотоциклист и его пассажирка пострадали, столкнувшись с иномаркой



В Ростове-на-Дону мужчина на мотоцикле столкнулся с иномаркой. Авария произошла 7 марта около 17 часов на проспекте Космонавтов.



По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Киа Рио» поворачивал направо во двор со второй полосы движения. В это время по правой полосе для общественного транспорта двигался 47-летний мужчина на мотоцикле. В результате иномарка и мотоцикл столкнулись.



– В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка. С травмами их доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.