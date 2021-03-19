На Буденновском в Ростове трамвай стал участником массового ДТП

В Ростове трамвай стал участником массовой аварии. ДТП случилось днем 22 марта на пересечении проспекта Буденновского с улицей Серафимовича.Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в соцсетях. Судя по снимкам, водитель трамвая не успел вовремя затормозить и врезался в попутную легковушку. Вместе с машиной общественный транспорт доехал до внедорожника, остановившегося на перекрестке. Посреди проезжей части, на трамвайных путях, появился целый «паровозик».Очевидно, больше всех досталось легковушке в центре - ее зажали сразу с двух сторон. Информацию о пострадавших и дорожных нарушителях в УГИБДД по Ростовской области пока не предоставили.