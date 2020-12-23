На автодороге Каменск - Волгоград в столкновении автобуса и ВАЗа пострадал мужчина

На автодороге Каменск-Шахтинский - Волгоград в столкновении автобуса «Богдан» и ВАЗа пострадал мужчина. ДТП случилось вечером 23 декабря. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.69-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, выскочил на «встречку», где столкнулся с автобусом, за рулем которого был 48-летний мужчина.- В результате происшествия травмы получил водитель легкового авто, - добавили в ведомстве. - Его госпитализировали.