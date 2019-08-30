Мужчина умер перед воротами Старочеркасского монастыря в Ростовской области



В Ростовской области мужчина умер перед воротами Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря. Ужасный случай произошёл утром 1 сентября.



Пенсионер скончался примерно в ста метрах от монастыря. Об этом сообщает DonDay.ru. Труп пожилого мужчины ещё несколько часов лежал на улице. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов.



В день, когда произошла трагедия, верующие пришли в храм отпраздновать день Донской иконы Божией Матери. Пенсионер скончался до начала богослужения и крёстного хода. Специалисты устанавливают причину его смерти.