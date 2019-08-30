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Мужчина умер перед воротами Старочеркасского монастыря в Ростовской области

Мужчина умер перед воротами Старочеркасского монастыря в Ростовской области
В Ростовской области мужчина умер перед воротами Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря. Ужасный случай произошёл утром 1 сентября.

Пенсионер скончался примерно в ста метрах от монастыря. Об этом сообщает DonDay.ru. Труп пожилого мужчины ещё несколько часов лежал на улице. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов.

В день, когда произошла трагедия, верующие пришли в храм отпраздновать день Донской иконы Божией Матери. Пенсионер скончался до начала богослужения и крёстного хода. Специалисты устанавливают причину его смерти.

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