Мужчина с возможной потерей памяти пропал в Ростовской области

В Ростовской области без вести пропал мужчина с возможной потерей памяти. Жителя Азовского района разыскивают уже 11 дней. О пропаже 61-летнего Рубена Силикяна сообщили 15 июня в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По информации волонтёров, дончанин ушёл из своего дома в селе Самарском 4 июня. С этого дня о нём ничего не известно.Поисковики сообщили приметы пропавшего. Рост - около 165 сантиметров. У него среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. В день пропажи на мужчине были камуфлированная майка, тёмно-зелёная кофта с оранжевыми вставками, на спине - надпись «Дон», тёмно-синие спортивные штаны и тёмно-сиреневые тапочки.В отряде также добавили, что у дончанина нарушена речь, а также возможна потеря памяти.Всех, кто узнал Рубена Силикян или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.