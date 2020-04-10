На Дону без вести пропала пенсионерка с возможной потерей памяти

В городе Новошахтинске разыскивается пропавшая без вести пожилая местная жительница. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».По информации волонтёров, 76-летняя Раиса Стефановна Блудова ушла из дома на улице Карла Либкнехта утром 14 апреля. К вечеру она так и не вернулась. Родные забили тревогу. У пенсионерки возможна потеря памяти. Кроме того, она нуждается в медицинской помощи.В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей. Её рост примерно 150 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины серо-голубые глаза и седые волосы, заплетённые в косу.Из дома пенсионерка вышла в сером кардигане с чёрным рисунком и сером свитере. На голове у неё был розовый платок с серым рисунком, на ногах – чёрные замшевые полусапожки.Всех, кто знает, где находится Раиса Стефановна Блудова или видел её, просят сообщить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.