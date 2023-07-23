Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Авария случилась 22 июля в районе поселка Гигант.Водитель автомобиля «Рено» ехал по трассе Егорлыгская – Сальск. На 56-м километре автодороги он повернул налево. В этот момент навстречу двигался мотоцикл «Хонда». Французская иномарка перекрыла дорогу и столкнулась с двухколесным транспортном.К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как заявили в донском управлении ГИБДД, 53-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка получили травмы. Их на «скорой» отвезли в медучреждение.О состоянии здоровья пациентов пока ничего не известно.