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Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Авария случилась 22 июля в районе поселка Гигант.

Водитель автомобиля «Рено» ехал по трассе Егорлыгская – Сальск. На 56-м километре автодороги он повернул налево. В этот момент навстречу двигался мотоцикл «Хонда». Французская иномарка перекрыла дорогу и столкнулась с двухколесным транспортном.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как заявили в донском управлении ГИБДД, 53-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка получили травмы. Их на «скорой» отвезли в медучреждение.

О состоянии здоровья пациентов пока ничего не известно.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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