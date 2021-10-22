Момент аварии с подростками в Ростовской области попал на камеру видеонаблюдения
Момент аварии с подростками в Ростовской области попал на камеру видеонаблюдения. В результате аварии в Каменске-Шахтинском двое несовершеннолетних получили травмы.
На кадрах запечатлено, как «Хендай Солярис», значительно превысив скорость, врезался в частный дом № 124 на улице Ворошилова. В результате столкновения машину откинуло в сторону. Спустя несколько секунд из нее вышел пассажир. Очевидно, «скорую» вызвали свидетели произошедшего - жильцы дома, куда влетел автомобиль.
Как ранее сообщалось, за рулем иномарки был 15-летний Дима А. Со своим 13-летним другом Витей В. они разогнали машину до 120 километров в час, после чего попали в ДТП.
Водитель иномарки, Дима, после случившегося находится в тяжелом состоянии в городской центральной больнице. Витя отделался ушибами и ссадинами.