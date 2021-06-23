Молодой рабочий из Аксая погиб на заводе под Тверью

Парень из Аксая – 20-летний Руслан Шляхтинков – получил несовместимые с жизнью травмы на предприятии в Тверской области. Происшествие случилось еще в ночь на 14 июня, но об этом стало известно только сейчас.Руслан устроился на работу и уехал из дома около двух лет назад. Трудился на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе в Конаковском районе, пишетВ день трагедии он был в ночной смене с напарником. Из-за неисправности оборудования и трагического стечения обстоятельств голова Руслана оказалась прижата плитой вакуумного станка.С тяжелейшими травмами парня доставили в Конаковскую ЦРБ. Но спасти его не удалось. После операции он впал в кому и через несколько часов умер. В медицинском свидетельстве о смерти сказано, что причиной смерти молодого человека стали травматический отек и очаговая травма мозга, а также перелом основания черепа.Руслана похоронили 18 июня на родине. В Следкоме по Тверской области по факту его смерти проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.